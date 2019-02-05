Сервис Google Translate не знает русского языка, а Apple начала снижать цены на свои смартфоны, но похоже не везде. Подробности – в программе Вести.net.

Корпорация Google потратила 5 млн долларов на антирекламу своего продукта. Google показала рекламный ролик сервиса Translate с ошибкой.В новом ролике один из пользователей фотографирует меню с надписями на русском языке и пытается перевести их на английский. Получается у него не очень хорошо, например, "вареники с говядиной", которые по-русски должны называться "пельмени" переводятся как "пироги".Описание икры вообще превратилось в бессмыслицу: "импортные черные фермы подняли икра". Похоже, что аннотация к икре сначала была переведена с английского на русский, а потом обратно.Apple начала снижать цены на свои смартфоны, но похоже не везде. Несколько дней назад глава яблочной корпорации Тим Кук в интервью Reuters пообещал снизить цену на iPhone на рынках со слабой валютой. Подробности – в программе 33Live.Runet.