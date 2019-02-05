Яндекс.Такси испытал новую технологию для водителей, которая в теории может сократить количество аварий, а Google удалил 29 вредоносных фотоприложений из Play Store. Подробности – в программе Вести.net.

"Яндекс.Такси" испытал новую технологию для водителей, которая в теории может сократить количество аварий. В компании запустили удаленный мониторинг скорости, который отслеживает движение машины с помощью GPS и вычисляет скорость на дороге.Фактическая скорость такси сверяется с разрешенной на конкретном участке трассы. Данные для этого берутся из "Яндекс.Навигатора", который хранит информацию о скоростных ограничениях. Если водитель регулярно превышает разрешенную скорость более, чем на 20 км, система предупреждает его об этом специальным сообщением через водительское сообщение сервиса такси.Google удалил 29 вредоносных фотоприложений из Play Store. Эти программы содержали вредоносный код, воровали личную информацию и снимки пользователей со смартфонов. Подробности – в программе 33Live.Runet.