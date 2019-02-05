Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей
Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей
Во Владимире 17-летнего подростка подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Студент одного из местных вузов украл два мобильных телефона у соседей по общежитию. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
Молодой человек признал вину и рассказал правоохранителям, что взял смартфоны, когда их владельцы вышли из комнаты, чтобы потом продать. Один из телефонов злоумышленник успел сбыть. Второй телефон в повреждённом состоянии нашли на территории учебного заведения.
Расследование уголовного дела продолжается.