Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей

Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублейВо Владимире 17-летнего подростка подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Студент одного из местных вузов украл два мобильных телефона у соседей по общежитию. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.Молодой человек признал вину и рассказал правоохранителям, что взял смартфоны, когда их владельцы вышли из комнаты, чтобы потом продать. Один из телефонов злоумышленник успел сбыть. Второй телефон в повреждённом состоянии нашли на территории учебного заведения.Расследование уголовного дела продолжается.