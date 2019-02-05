В регионе открыта «горячая линия» во вопросам о предоставлении медикаментов

В регионе открыта «горячая линия» во вопросам о предоставлении медикаментовВо Владимирской области больше 903 миллионов рублей выделят на лекарства для льготников. 260 миллионов – из федерального бюджета, оставшуюся сумму – из регионального.В прошлом году жители области бесплатно получили медикаментов на сумму более 1,8 млрд рублей, правом на лекарства воспользовалось больше 79 тысяч человек.Для решения любых вопросов по льготному лекарственному обеспечению в 33-м регионе организовали работу круглосуточной оперативной службы. Открыли «горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения по телефону 8 (4922) 45-15-04 и «горячая линия» по обеспечению обезболивающими (наркотическими), психотропными и другими сильнодействующими лекарствами по телефону 8 (4922) 77-77-33.