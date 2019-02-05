Внебрачная дочь знаменитого певца будет бороться за свою часть наследства. Об этом сообщил юрист Сергей Воронов, представляющий интересы 12-летней наследницы Евгения Осина и ее матери Елены Скорняковой в суде.

Внебрачная дочь знаменитого певца будет бороться за своючасть наследства. Об этом сообщил юрист Сергей Воронов, представляющий интересы12-летней наследницы Евгения Осина и ее матери Елены Скорняковой в суде.Правозащитник заявил, что семья Анастасии Годуновой обладаетфотографиями и видеозаписями, которые подтверждают, что исполнитель относился кней, как к родной дочери. "У данной семьи имеются как фотографии,аудиозаписи, так и другой материал, который подтверждает, что любил этогоребенка, признавал, как родную дочь, и эти доказательства также будутпредставлены в суд в решении данного спора", – отметил он.12-летняя девочка рассказала, что певец сам не раз называл ее дочерью при личных встречах и во время переписки. Музыкант помогал ребенку материально и однажды подарил ей щенка, о котором она давно мечтала. Исполнитель даже посвятил Анастасии одну из своих песен.Сергей Воронов уверен, что у Годуновой есть все шансы получить частьнаследства. Ей предстоит побороться с родственниками за авторские отчисления, мотоцикл, автомобиль и трехкомнатную квартиру, стоимость которой составляет 30 миллионов рублей, передает .Известно, что сам при жизни опровергал все слухи о том, что у него есть еще дети. Певец настаивал, что у него есть только один ребенок – дочь Агния. Сама бывшая жена музыканта Наталья Черемисина уверена, что Елена Скорнякова вместе с дочерью являются мошенницами и преследуют исключительно корыстные цели.