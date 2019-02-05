Во Франции на 104-м году жизни скончалась баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая в возрасте 100 лет гражданство РФ.

Во Франции на 104-м году жизни скончалась баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая в возрасте 100 лет гражданство РФ.Об этом сообщил ее сын Фома, добавив, что похоронена баронесса будет в семейном склепе на территории православной часовни Сент-Женевьев-де-Буа, передает РИА Новости.Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве. В ноябре 1920 года она ребенком вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. После скитаний по миру фон Дрейеры поселились во Франции. Глава семейства определил Ирину на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия".В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер, проживающей во Франции. Свое столетие баронесса отмечала в России, где не была много десятилетий.