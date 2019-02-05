Но её поймали с поличным

Но её поймали с поличнымВо Владимире 17-летнюю девушку подозревают в приготовлении к незаконному обороту наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает региональный СледКом.Несовершеннолетняя получила информацию о местонахождении мелкооптовой закладки с наркотиками, купила 3 рулона изоленты, чтобы потом расфасовать вещество на мелкие партии и 19 января приехала к месту так называемого тайника.Во время задержания девушка не стала ничего отрицать, а свое противоправное поведение объяснила желанием заработать немного денег. В тайнике оказалось 38 граммов наркотической смеси.В СледКоме , что совершенное преступление относится к категории особо тяжких, за него может грозить от 10-ти до 20-ти лет тюрьмы.