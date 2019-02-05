В общей сложности изъяли более 500 граммов запрещенных веществ

В общей сложности изъяли более 500 граммов запрещенных веществВ середине января этого года конная полиция, патрулируя в одном из садовых товариществ Владимира, заметила парня и девушку, которые подозрительно себя вели. Увидев правоохранителей, молодые люди попытались убежать, но их все равно поймали. У ребят в карманах было несколько пакетиков с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Кроме того, в автомобиле молодых людей лежало несколько десятков пакетиков, наполненных наркотиком.Выяснилось, что 23-летний молодой человек и 24-летняя девушка, приехали во Владимир из соседнего региона, чтобы разложить запрещенные вещества по «тайникам».Экспертиза показала, что в свертках было сразу несколько видов наркотиков - амфетамин, мефедрон, гашиш. В общей сложности полицейские изъяли более 500 граммов запрещенных веществ.Подозреваемые находятся под арестом.