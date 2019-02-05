Из незаконного оборота изъято более 500 граммов запрещенных веществ.

В середине января текущего года сотрудники кавалерийского отделения ОБ ППС УМВД России по городу Владимиру, находясь на маршруте патрулирования в одном из садовых товариществ, обратили внимание на парня и девушку, которые подозрительно себя вели. Увидев полицейских, молодые люди пытались скрыться, но были задержаны сотрудниками конного патруля в результате преследования на служебных лошадях. У задержанных полицейские-кавалеристы обнаружили несколько пакетиков с порошкообразным веществом.О данном факте сотрудники кавалерийского отделения сообщили в дежурную часть. По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.В ходе проверки оперативники УНК УМВД России по Владимирской области обнаружили в автомобиле, на котором передвигались задержанные, а также в их личных вещах несколько десятков пакетиков, наполненных сыпучим веществом. Свёртки с аналогичным содержимым оперативные сотрудники изъяли и из тайников, организованных задержанными на территории СНТ.Установлено, что данные граждане, 23-летний молодой человек и 24-летняя девушка, прибыли во Владимир из соседнего региона с целью сбыта наркотиков бесконтактным способом.Для проведения дальнейших оперативных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» осуществили выезд в Московскую область, где по месту жительства одного из задержанных изъяли вещества разной консистенции и цвета, электронные весы, упаковочные материалы.Экспертным заключением подтверждено, что содержимым свертков и веществами, изъятыми по месту жительства фигуранта, являлись амфетамин, мефедрон, гашиш.В общей сложности сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 500 граммов запрещенных веществ.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Сотрудниками УНК устанавливаются каналы приобретения фигурантами запрещённых веществ, а также проводится проверка на причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории региона.Подозреваемые находятся под арестом.