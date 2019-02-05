Ущерб составил 250 000 рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя г. Ярославля. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, в апреле прошлого года фигурант нашел на популярном Интернет-сайте объявление о продаже автомобиля. На встрече с продавцом предложил последнему за небольшое вознаграждение осуществить ремонт и продать автомобиль за 100 тысяч рублей. Однако, получив ключи и паспорт на транспортное средство, мужчина не выполнил обещанного и скрылся, перестав выходить на связь.Через несколько месяцев, в июне прошлого года, собственница авто - жительница города Владимира, обратилась с заявлением в полицию.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого, а затем и его местонахождение.Подозреваемый был задержан сотрудниками УМВД России по городу Владимиру в соседнем регионе и доставлен в областной центр для проведения следственных действий. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений ярославец вину в содеянном признал и пояснил, что в мае 2018 года продал вверенный ему автомобиль, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили причастность обвиняемого к совершению еще одного эпизода преступной деятельности. По версии следствия, в апреле прошлого года фигурант, действуя по описанной выше схеме, составив фиктивный договор купли-продажи транспортного средства, договорился с собственником, 36-летним жителем города Владимира, о том, что продаст принадлежащий последнему автомобиль за 170 тысяч рублей, однако, не выполнив обязательств, совершил растрату вверенного имущества – продал автомобиль за 150 тысяч рублей, а деньги потратил.Преступными действиями обвиняемого потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 250 тысяч рублей.В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.