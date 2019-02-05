У него не было разрешения на перевозку пассажиров

У него не было разрешения на перевозку пассажировВодитель микроавтобуса из Чувашии, попавшего в страшную аварию под Владимиром, постоянно нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщают со ссылкой на полицию.Водитель автобуса — 39 летний житель города Алатырь — только за 2018 год нарушил ПДД 29 раз. Нарушения фиксировали по всей территории России. В основном мужчина превышал скорость.И это еще не все. Оказывается, у водителя не было разрешения на перевозку пассажиров. Он даже не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.