Внесенный в Верховную раду законопроект об ограничении прав наблюдателей на грядущих выборах президента Украины носит дискриминационный характер, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, в Киеве пытаются любой ценой сохранить власть Петра Порошенко.

Внесенный в Верховную раду законопроект об ограничении прав наблюдателей на грядущих выборахпрезидента Украины носит дискриминационный характер, заявил спикерГосдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, в Киевепытаются любой ценой сохранить власть Петра Порошенко.Инициатива нарушает нормы международного права ипринципы демократии, сказал Володин. Ограничение круга наблюдателей навыборах спикер назвал недопустимым. Он призвал Парламентскую ассамблеюОБСЕ повлиять на ситуацию."Подобныерешения создают прецедент и ставят под угрозу существование самогоинститута международных наблюдателей. Мы должны сделать все, чтобы этогоне допустить", – подчеркнул Володин.Поего словам, этот законопроект призван сохранить власть Петра Порошенко,у которого нет шансов быть избранным в честной и конкурентной борьбе."Именно для этого ему понадобилась дискриминационная норма, позволяющаяуйти от объективной оценки избирательной кампании, делающая выборынепрозрачными", – пояснил председатель нижней палаты.внесении в Верховную раду законопроекта о недопуске российскихнаблюдателей на выборы заявила вице-спикер украинского парламента ИринаГеращенко. Инициатива предусматривает, что россияне могут приехать навыборы, но лишь в составе международных комиссий.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют более 30 человек.ПомимоПетра Порошенко, это председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь"Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики.