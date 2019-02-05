Внесенный в Верховную раду законопроект об ограничении прав наблюдателей на грядущих выборах
президента Украины носит дискриминационный характер, заявил спикер
Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, в Киеве
пытаются любой ценой сохранить власть Петра Порошенко.
Внесенный в Верховную раду законопроект об ограничении прав наблюдателей на грядущих выборах
президента Украины носит дискриминационный характер, заявил спикер
Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, в Киеве
пытаются любой ценой сохранить власть Петра Порошенко.
Инициатива нарушает нормы международного права и
принципы демократии, сказал Володин. Ограничение круга наблюдателей на
выборах спикер назвал недопустимым. Он призвал Парламентскую ассамблею
ОБСЕ повлиять на ситуацию.
"Подобные
решения создают прецедент и ставят под угрозу существование самого
института международных наблюдателей. Мы должны сделать все, чтобы этого
не допустить", – подчеркнул Володин.
По
его словам, этот законопроект призван сохранить власть Петра Порошенко,
у которого нет шансов быть избранным в честной и конкурентной борьбе.
"Именно для этого ему понадобилась дискриминационная норма, позволяющая
уйти от объективной оценки избирательной кампании, делающая выборы
непрозрачными", – пояснил председатель нижней палаты.
О
внесении в Верховную раду законопроекта о недопуске российских
наблюдателей на выборы заявила вице-спикер украинского парламента Ирина
Геращенко. Инициатива предусматривает, что россияне могут приехать на
выборы, но лишь в составе международных комиссий.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют более 30 человек.
Помимо
Петра Порошенко, это председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики.