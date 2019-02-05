05.02.2019

2019-02-05 16:35:45

Возбуждено дело: в Уфе месячного младенца нашли мертвым

В квартире одного из домов Уфы было обнаружено тело месячного младенца, передает портал

. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В частности, проводится судмедэкспертиза. Идет допрос свидетелей.