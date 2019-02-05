После катастрофы корабл& до острова добрались Американец, Англичанин и Русский, которых сразу повязали каннибалы. Вождь,которий считал себя самым умным в племени, поставил условие:
- Если кто из вас задаст мне вопрос, на который я не смогу ответить - останется живой. В противном случае .....
Американец:
- А как у вас на счет демократии?
Вождь:
- У нас нет демократии.
Съели
Англичанин:
-А как у вас на счет свободы слова?
Вождь:
-У нас нет свободы слова.
Съели
Руский:
-А где ваши профсоюзы?
-?????
-А партком?
-?????
-А кто ж вас научил людей есть?
еще анекдот!