Пресс-конференция, посвященная XII Зимнему международному фестивалю искусств в Сочи, должно была состояться в здании ТАСС. Но идейный вдохновитель праздника маэстро Юрий Башмет не смог присутствовать на встрече с журналистами по причине плохого самочувствия.

Пресс-конференция, посвященная XII Зимнему международному фестивалю искусств в Сочи, должно была состояться в здании ТАСС. Но идейный вдохновитель праздника маэстро Юрий Башмет не смог присутствовать на встрече с журналистами по причине плохого самочувствия.У прославленного дирижера поднялось давление и ему понадобилась срочная помощь медиков. Поэтому на пресс-конференции он не появился. Просто Башмет очень переживает из-за пожара, который накануне случился в элитной квартире его дочери Ксении на Никитском бульваре. В результате этой трагедии погибло 8 человек, а перекрытия под несколькими этажами просто рухнули."Там было такое пламя, что дочь выскочила, оставила все вещи и скрипку сына, то есть моего внука. Она без одежды утепляющей выскочила. Все бежали, потому что пламя было ужасное", – ранее рассказал Башмет журналистам.По словам музыканта, в момент ЧП его дочь находилась в квартире вместе с няней ее ребенка. "Няня сказала: "Там что-то оранжевое мерцает". Выглянули, а уже задымление бешеное. Дочь вообще не уверена, что это у нее началось, – сказал дирижер. – Дочь говорит, что это вообще кошмар какой-то, какие-то хлопки, все падало, огонь сумасшедший".Напомним, что в пострадавшем от пожара здании 1914 года находятся квартиры художника Никаса Сафронов, певицы Любови Казарновской и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Никто их них, к счастью, не пострадал. Квартира же дочери Башмата, стоимостью в 100 миллионов рублей, как полагают эксперты, восстановлению не подлежит. Тут, конечно, есть от чего подняться давлению...