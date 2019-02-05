Дима Билан признался, что между любовью и музыкой сделал выбор в пользу последней. Ради нее популярный исполнитель расстался с любимой женщиной.

Дима Билан признался, что между любовью и музыкой сделал выбор в пользу последней. Ради нее популярный исполнитель расстался с любимой женщиной.пишет книгу "Планета Билан", в которой откровенен, как никогда. Например, артист признался, что в жертву карьере принес любовь. "Я цинично препарировал свою любовь и привязанности – анализировал себя и избранниц, то притягивал, то, напротив, отбрасывал... А когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе. Всегда", – рассказал певец.Впрочем, поначалу артист пытался совмещать. Он отключал телефон и пропадал на несколько дней. А когда возвращался к работе, то выслушивал критик своего продюсера Юрия Айзеншписа, срочно репетировал и давал концерты. В итоге, Билан понял, что вымотан."Помню момент, когда все закончилось: мы сидели на пляже в Сочи, когда, глядя на нее, понял – она устала. Отношения, построенные на "потерпи", "давай в следующий раз" и "у меня работа", измучили ее, и я должен что-то с этим делать. Но выход был один – бросать либо музыку, либо... ее. Предать первое означало предать часть себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она бы ее не приняла", – цитирует ."Моя бабушка всегда говорила: настоящей любви, дружбе, богатству ничего не угрожает, потому что все настоящее – духовное, а не материальное. Материя не властна над духом", – убежден исполнитель.