Слухи о вражде герцогинь и по сей день не утихают в британской прессе. Королевские эксперты рассказали, с чего начался конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Слухи о враждегерцогинь и по сей день не утихают в британской прессе. Королевские эксперты рассказали, с чего начался конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.Писательница КэтиНиколл в книге "Кейт и Меган: Война принцесс" утверждает, что причиной скандала стал дружеский совет. Она рассказала, что принц Уильям был всерьез обеспокоен тем, что отношения младшего брата с бывшей актрисой развиваются слишком быстро. "Так как он был самым близким человеком к Гарри, то он обратился к нему с вопросом: Все движется слишком быстро, как ты думаешь?", – отметила она.Но этот совет сильно разозлил младшего сына принца Чарльза. "Он всегда заботился о , поэтому замечание брата сильно оскорбило его. Гарри решил, что Уильям выступает против их свадьбы, их союза", – заявила Кэти. Николл уверена, что именно с этого момента начался конфликт между двумя семьями.С литератором несогласна писательница Леди Колин Кэмпбелл, посвятившая несколько работ жизнеописанию членов королевской семьи. Она считает, что причиной вражды стала чрезмерная любовь Гарри к бывшей актрисе. "Будущая герцогиня совершенно очаровала младшего сына леди Ди. Он сильно изменился. Людям свойственно меняться после свадьбы", – пояснила Кэмбелл.Писательница добавила, что младший брат перестал проводить время с принцем Уильямом и КейтМиддлтон. Раньше он был членом их семьи: гостил у них в апартаментах в Кенсингтонском дворце, часто обедал с ними вместе. Когда же он встретил свою будущую супругу ,то перестал поддерживать отношения с родственниками.