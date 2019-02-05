Победители и призеры олимпиады получат приглашение пройти стажировку в банке ВТБ

Победители и призеры олимпиады получат приглашение пройти стажировку в банке ВТББанк ВТБ и НИУ Высшая школа экономики открыли Зимнюю финансовую школу «Финансы, меняющие мир. Перезагрузка». Мероприятие, которое организовано для финалистов олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Финансы и кредит», пройдет с 4 по 6 февраля в Москве. В нем примут участие 145 финалистов олимпиады из 30 регионов России.Эксперты банка ВТБ обсудят с финалистами олимпиады тренды современного финансового мира и основные вызовы цифровой экономики, а спикеры НИУ ВШЭ расскажут о работе с большими данными на финансовых рынках, о рисках и доходности инвестиций.Перед участниками школы «Финансы, меняющие мир. Перезагрузка» выступят президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова, руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ Ирина Ивашковская и другие.Победители и призеры олимпиады получат приглашение пройти стажировку в банке ВТБ.Справка:Зимние школы – это масштабные образовательные форумы для участников олимпиады «Я – профессионал». В 2019 году 24 профильные школы по 46 направлениям олимпиады пройдут с 27 января по 2 марта в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер–классы и деловые игры. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей, встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта.