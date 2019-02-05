05.02.2019

2019-02-05 12:35:40

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (3(9652) от 05 февраля 2019 года).

НОВЫЕ ЗАДАЧИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

На Петровке, 38 обсудили состояние правопорядка в городе Москве, основные результаты деятельности столичных правоохранителей в 2018 году и определили задачи на текущий год. Читайте на страницах 2-4.



К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ!

В подмосковной Ивантеевке состоялся торжественный выпуск слушателей Центра профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. В мероприятии приняли участие 123 человека. Читайте на странице 5.



ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ И ЕГО ГОСТИ

В УВМ состоялось подведение итогов работы за 2018 год. Не погрешу против истины, если скажу, что традиционные отчёты о проделанной за год работе Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве значительно интереснее подобных отчётов других подразделений главка. Подробности читайте на странице 5.



О ЧЁМ РАССКАЖЕТ МАРШРУТНАЯ КАРТА

В отделе их экипаж лучший. На счету ветеранов ППСП много раскрытых преступлений. Вместе они уже больше 10 лет. Старший наряда — прапорщик полиции Леонид ПАРШИН, полицейский­водитель — старшина полиции Алексей ЛОКТИОНОВ. Продолжение на странице 6.



ТУРНИР ОБЪЕДИНИЛ МОЛОДЫХ

В спортивном зале ГУ МВД России по г. Москве состоялся открытый московский детско-юношеский турнир по самбо «Петровка, 38» памяти генерал-лейтенанта милиции Владимира Иосифовича Панкратова, возглавлявшего столичный правоохранительный главк в начале 90-х годов (1992—1995). Читайте на странице 7.



КТО И ЗАЧЕМ В ХРАМ ИДЁТ?

В одной из первых сводок по городу, поступивших после Нового года, фигурировала довольно необычная информация: «Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на кражу денежных средств из храма Живоначальной Троицы на Мосфильмовской улице». Читайте на странице 4.



СЛУЖБА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

Сотрудникам подразделений УВД по ВАО в числе других отличившихся были вручены государственные и ведомственные награды во время недавно состоявшегося заседания коллегии ГУ МВД России по г. Москве. Продолжение на странице 8.



В БИТВЕ ЗА ЖИЗНЬ

Свою лепту в борьбу с незаконным распространением наркотических средств вносит отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО. Его начальник — полковник полиции Антон Бодров рассказал, с какими результатами завершился год и какие задачи стоят на год текущий. Читайте на странице 8.



НА ПОСТУ ЗА МКАДОМ

По ряду показателей ОМВД России по району Косино-Ухтомский является одним из лучших территориальных подразделений УВД по ВАО. Многие годы отдел возглавляет полковник полиции Александр Елагин. Подробности читайте на странице 9.



В ЕГО ЖИЗНИ МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Начальник тыла ОМВД России по Хорошёвскому району Северного административного округа Москвы майор внутренней службы Сергей СЕБЯКИН признаётся, что за время службы в милиции, а потом и в полиции ему не раз приходилось сталкиваться с опасностью. Продолжение на странице 11.



ОДИН ДЕНЬ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

День своего 90-летия Евгений Михайлович Шаталов праздновать не собирался. Как обычно, вместе с дочерью Ларисой, внуком Александром и внучкой Еленой вечером за ужином обсудят все домашние вопросы, посетуют на погоду, ну и новости последние по телевизору послушают. Читайте на странице 11.



РАСПЛАТА ПО ДОЛГАМ

18 апреля 1998 года в УВД Дмитровского района Московской области обратилась Ирина ТАРАСОВА. Женщина заявила о пропаже своего отца. К словам заявительницы дежурный офицер отнёсся с особым вниманием — в Дмитрове шестидесятитрёхлетний Евгений БАНДУРОВ был человеком хорошо известным и уважаемым. Продолжение на странице 12.



НУ, ЗАЯЦ, НЕ ШАЛИ!

Эта история не про тех зайцев, которых спасал дед Мазай. И не про тех, о ком проникновенно напевал Юрий Никулин, настаивая: «А нам всё равно». И даже не про зайца из «Ну, погоди!». Речь пойдёт о более крупных зайцах-нарушителях — о транспортных. Читайте на странице 13.



«А У ВАС ДВИЖОК ГРОХНУЛСЯ»

В Щербинском районном суде столицы оглашён приговор в отношении троих мошенников, которые делали деньги «из воздуха». Точнее, из автомобильного выхлопа. За счёт простаков-водителей. Мошенники всерьёз были уверены, что нашли золотую жилу и им за это ничего не будет. Продолжение на странице 13.



БУХГАЛТЕР, УШЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР…

В Бутырском районном суде оглашён приговор бухгалтеру коммерческой организации Ольге Ушаковой по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Каков был крупный размер? Всего-то более 163 миллионов рублей. Продолжение на странице 13.



ФИНТ МЕСХИ

Всегда, везде и всюду его называли одним словом — по фамилии — Месхи. Оно заменяло очень ёмко его полное имя — Михаил Шалвович Месхи. Это отдельное «Месхи» как бы вмещало в себе всё многообразие его блистательных, ироничных и насмешливых финтов. Читайте на странице 14.



КУТИТЬ? ТАК КУТИТЬ ПО-МОСКОВСКИ!

В начале XIX столетия в Москве на Пречистенке жил обер-церемониймейстер Иван Александрович Нарышкин. Человек богатый, сенатор, он был большой охотник до бриллиантов, носил перстни такие, что стоили целое состояние. Продолжение на странице 14.



КОГДА ДУША ПОЁТ

Есть одна черта, которая отличает этого человека от остальных, — способность видеть возможности там, где их не видят другие. Знакомьтесь: майор полиции Ольга ТИМОФЕЕВА. Проходит службу в органах внутренних дел с ноября 2004 года. Читайте на странице 15.



ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

В рамках реализации проекта «Молодому полицейскому — всестороннее образование», организованного Московским городским советом женщин и Советом отцов города Москвы, секретами своего мастерства на встрече с кадетами Кадетского корпуса ГБПОУ «Колледж полиции» поделился Виталий КИРИН — удивительно талантливый человек, тонкий художник, высококлассный мастер резьбы по дереву (корнепласт) и преданный любимой профессии милиционер. Продолжение на странице 16.



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