Еще
недавно актер Владимир Зеленский принимал президентскую присягу только в
кино, теперь же он имеет реальные шансы сесть в кресло главы
государства. Социологические опросы показали лидерство комика в
предвыборной гонке. Но там просто власть юмористу никто не отдаст. Даже
если он победит на выборах, то почивать на лаврах будет недолго,
полагает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Еще
недавно актер Владимир Зеленский принимал президентскую присягу только в
кино, теперь же он имеет реальные шансы сесть в кресло главы
государства. Социологические опросы показали лидерство комика в
предвыборной гонке. Но там просто власть юмористу никто не отдаст. Даже
если он победит на выборах, то почивать на лаврах будет недолго,
полагает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Политик
выразил сомнение, что Зеленский попадет во второй тур. По его мнению,
наиболее вероятный вариант, когда Порошенко и Тимошенко объединяться и
сделают все, чтобы выскочка не попал во второй тур.
Даже если Зеленский победит, то реакция политической элиты Незалежной
будет резко негативной, прогнозирует бывший депутат. Он полагает, что
Верховная рада постарается лишить новоиспеченного президента реальных
полномочий и перейти к парламентской форме правления.
Килинкаров
видит позитив в таком сценарии. В эфире телеканала "Россия 1" политик
напомнил, что на Украине с 1999 года обсуждается сокращение полномочий
главы государства или максимальное сужение его полномочий.
"В
случае, если Зеленский победит, я уверен, это будет реализовано, никто
не даст ему в полной мере управлять государством", – прогнозирует Килинкаров.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. объявил о
намерении побороться за пост главы государства в канун нового года.
После этого он начал составлять предвыборную программу. Она будет
основана на наказах украинцев.
Эксперты
полагают, что главная борьба развернется между юмористом, лидером
партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и действующим президентом Петром
Порошенко. По данным социологической группы "Рейтинг", Зеленский
подвинул с пьедестала "оранжевую принцессу" и вырвался в лидеры гонки.
Отдать
голос готовы 19% тех, кто пойдет на выборы. Социологи
отмечают, что больше всего актера поддерживают в восточных и южных
регионах страны. Довериться Тимошенко согласны 18,2% респондентов, а
поддержать Петра Порошенко – 15,1%.