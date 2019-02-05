Еще недавно актер Владимир Зеленский принимал президентскую присягу только в кино, теперь же он имеет реальные шансы сесть в кресло главы государства. Социологические опросы показали лидерство комика в предвыборной гонке. Но там просто власть юмористу никто не отдаст. Даже если он победит на выборах, то почивать на лаврах будет недолго, полагает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Ещенедавно актер Владимир Зеленский принимал президентскую присягу только вкино, теперь же он имеет реальные шансы сесть в кресло главыгосударства. Социологические опросы показали лидерство комика впредвыборной гонке. Но там просто власть юмористу никто не отдаст. Дажеесли он победит на выборах, то почивать на лаврах будет недолго,полагает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.Политиквыразил сомнение, что Зеленский попадет во второй тур. По его мнению,наиболее вероятный вариант, когда Порошенко и Тимошенко объединяться исделают все, чтобы выскочка не попал во второй тур.Даже если Зеленский победит, то реакция политической элиты Незалежнойбудет резко негативной, прогнозирует бывший депутат. Он полагает, чтоВерховная рада постарается лишить новоиспеченного президента реальныхполномочий и перейти к парламентской форме правления.Килинкароввидит позитив в таком сценарии. В эфире телеканала "Россия 1" политикнапомнил, что на Украине с 1999 года обсуждается сокращение полномочийглавы государства или максимальное сужение его полномочий."Вслучае, если Зеленский победит, я уверен, это будет реализовано, никтоне даст ему в полной мере управлять государством", – прогнозирует Килинкаров.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. объявил онамерении побороться за пост главы государства в канун нового года.После этого он начал составлять предвыборную программу. Она будетоснована на наказах украинцев.Экспертыполагают, что главная борьба развернется между юмористом, лидеромпартии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и действующим президентом ПетромПорошенко. По данным социологической группы "Рейтинг", Зеленскийподвинул с пьедестала "оранжевую принцессу" и вырвался в лидеры гонки.Отдатьголос готовы 19% тех, кто пойдет на выборы. Социологиотмечают, что больше всего актера поддерживают в восточных и южныхрегионах страны. Довериться Тимошенко согласны 18,2% респондентов, аподдержать Петра Порошенко – 15,1%.