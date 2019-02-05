По мнению некоторых западных политиков, Россия и ее руководство только тем и занимаются, что вмешиваются в выборы в других странах. На сей раз включить уже порядком заезженную пластинку про вмешательство Кремля решил президент Украины Петр Порошенко. Лидер Незалежной предостерег Москву от вмешательства в голосование и пригрозил не пустить российских наблюдателей на выборы.

Помнению некоторых западных политиков, Россия и ее руководство только тем изанимаются, что вмешиваются в выборы в других странах. На сей развключить уже порядком заезженную пластинку про "вмешательство Кремля"решил президент Украины Петр Порошенко. Лидер Незалежной предостерег Москву от вмешательства в голосование и пригрозил не пустить российскихнаблюдателей на выборы.Чемближе выборы, тем агрессивнее себя ведет себя Порошенко. Еще бы,рейтинг действующего президента не впечатляет, а побеждать надо, иначе"нажитым непосильным трудом" придется делиться, а то и вовсе отдатьдругим. Чтобы привлечь электорат, украинский лидер разбрасываетсясмелыми и резкими заявлениями.В эфире одного из украинских телеканалов Порошенко пообещал отдать приказ пограничной службе не допустить российскихнаблюдателей на выборы. "Гарантирую вам и украинскому народу, чтоприказ верховного главнокомандующего будет выполнен", – сказал лидер Незалежной.Президент России Владимир Путин пытается подорвать стабильность Украиныизнутри, уверен Порошенко. "Посредством медийной поддержки, финансовымвмешательством, организационными методами и через пятую колонну", -заявил он.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта, на главный государственныйпост претендуют более 20 человек. Помимо , это председательпартии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, юморист Владимир Зеленский,руководитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другиепретенденты.выдвижении Порошенко объявил в конце января на съезде своих сторонниковв Киеве. Акцент предвыборной кампании он сделал на том, что егопроигрыш станет победой президента России Владимира Путина. На фоне посредственного рейтинга эксперты рекомендуют вступать вкоалиции с другими игроками.Поданным социологов, основную поддержку действующему лидеру окажутзападные регионы страны. Наиболее слабые позиции у Порошенко, как иожидалось, на юго-востоке страны.