По
мнению некоторых западных политиков, Россия и ее руководство только тем и
занимаются, что вмешиваются в выборы в других странах. На сей раз
включить уже порядком заезженную пластинку про вмешательство Кремля
решил президент Украины Петр Порошенко. Лидер Незалежной предостерег Москву от вмешательства в голосование и пригрозил не пустить российских
наблюдателей на выборы.
По
мнению некоторых западных политиков, Россия и ее руководство только тем и
занимаются, что вмешиваются в выборы в других странах. На сей раз
включить уже порядком заезженную пластинку про "вмешательство Кремля"
решил президент Украины Петр Порошенко. Лидер Незалежной предостерег Москву от вмешательства в голосование и пригрозил не пустить российских
наблюдателей на выборы.
Чем
ближе выборы, тем агрессивнее себя ведет себя Порошенко. Еще бы,
рейтинг действующего президента не впечатляет, а побеждать надо, иначе
"нажитым непосильным трудом" придется делиться, а то и вовсе отдать
другим. Чтобы привлечь электорат, украинский лидер разбрасывается
смелыми и резкими заявлениями.
В эфире одного из украинских телеканалов Порошенко пообещал отдать приказ пограничной службе не допустить российских
наблюдателей на выборы. "Гарантирую вам и украинскому народу, что
приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", – сказал лидер Незалежной.
Президент России Владимир Путин пытается подорвать стабильность Украины
изнутри, уверен Порошенко. "Посредством медийной поддержки, финансовым
вмешательством, организационными методами и через пятую колонну", -
заявил он.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта, на главный государственный
пост претендуют более 20 человек. Помимо , это председатель
партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, юморист Владимир Зеленский,
руководитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие
претенденты.
О
выдвижении Порошенко объявил в конце января на съезде своих сторонников
в Киеве. Акцент предвыборной кампании он сделал на том, что его
проигрыш станет победой президента России Владимира Путина. На фоне посредственного рейтинга эксперты рекомендуют вступать в
коалиции с другими игроками.
По
данным социологов, основную поддержку действующему лидеру окажут
западные регионы страны. Наиболее слабые позиции у Порошенко, как и
ожидалось, на юго-востоке страны.