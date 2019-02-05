Публичное покаяние Александра Кокорина едва ли повлияет на решение суда о проблении футболисту срока содержания под стражей. Юристы считают, что извинения спортсмен направил не по адресу. В любом случае, приговор будет.

Публичное покаяние Александра Кокорина едва ли повлияет нарешение суда о проблении футболисту срока содержания под стражей. Юристысчитают, что извинения спортсмен направил не по адресу. В любом случае,приговор будет.Нападающему питерского "Зенита" АлександруКокорину стоило бы рассказать о своих новых взглядах на жизнь в суде. Еслифутболист покажет, что раскаялся в совершенном преступлении и возместилпотерпевшим ущерб, это может стать смягчающим вину обстоятельством – но итолько. Приговор в любом случае будет,уверен адвокат Тимур Маршани."Все его покаянные письма являются только желаниемпоказать обществу, что он раскаивается в совершенном преступлении. Но дляприговора и рассмотрения дела в суде это не будет иметь существенного значения.должен представить доказательство того, что компенсация моральноговреда выплачена, как и расходы на лечение", – заявил юрист в эфире НСН.По словам адвоката, Кокорин должен показать суду, чтополностью раскаивается и признает себя виновным. Он ни в коем случае не долженперекладывать вину на других.Напомним, Александр опубликовал письмо сизвинениями. Футболсит попросил прощения у болельщиков, футболистов итренерского штаба "Зенита" – за то, что не может участвовать втренировках и соревнованиях. Кроме того, спортсмен, по его словам, осознал своюошибку."Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует,очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное времяпосвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важнакак в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша", – написал Кокорин.6 февраля суд в Москве решит вопрос о продлении арестабратьям , Павлу Мамаеву и его другу Александру Протасвицкому. Компанияустроила две драки в центре Москвы. Обвиняют дебоширов по двум статьям – "побои"и "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".