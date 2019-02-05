Публичное покаяние Александра Кокорина едва ли повлияет на
решение суда о проблении футболисту срока содержания под стражей. Юристы
считают, что извинения спортсмен направил не по адресу. В любом случае,
приговор будет.
Публичное покаяние Александра Кокорина едва ли повлияет на
решение суда о проблении футболисту срока содержания под стражей. Юристы
считают, что извинения спортсмен направил не по адресу. В любом случае,
приговор будет.
Нападающему питерского "Зенита" Александру
Кокорину стоило бы рассказать о своих новых взглядах на жизнь в суде. Если
футболист покажет, что раскаялся в совершенном преступлении и возместил
потерпевшим ущерб, это может стать смягчающим вину обстоятельством – но и
только. Приговор в любом случае будет,
уверен адвокат Тимур Маршани.
"Все его покаянные письма являются только желанием
показать обществу, что он раскаивается в совершенном преступлении. Но для
приговора и рассмотрения дела в суде это не будет иметь существенного значения.
должен представить доказательство того, что компенсация морального
вреда выплачена, как и расходы на лечение", – заявил юрист в эфире НСН.
По словам адвоката, Кокорин должен показать суду, что
полностью раскаивается и признает себя виновным. Он ни в коем случае не должен
перекладывать вину на других.
Напомним, Александр опубликовал письмо с
извинениями. Футболсит попросил прощения у болельщиков, футболистов и
тренерского штаба "Зенита" – за то, что не может участвовать в
тренировках и соревнованиях. Кроме того, спортсмен, по его словам, осознал свою
ошибку.
"Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует,
очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время
посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна
как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша", – написал Кокорин.
6 февраля суд в Москве решит вопрос о продлении ареста
братьям , Павлу Мамаеву и его другу Александру Протасвицкому. Компания
устроила две драки в центре Москвы. Обвиняют дебоширов по двум статьям – "побои"
и "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".