Зарегистрировано 22 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми и 523 дорожных происшествия с материальным ущербом.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 33 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован один ребенок. В одном случае водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Зарегистрировано 523 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 68 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский районПо предварительной информации, 28.01.2019 г. в 06:00 на 10 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя» 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 2114» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ – 2114» с диагнозом: сотрясение головного мозга, политравма – госпитализирован; водитель автомашины «Шкода Октавия» с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки – госпитализирован; пассажир автомобиля «ВАЗ – 2114» 1987 г.р. с диагнозом: перелом костей таза – госпитализирован; пассажир автомобиля «ВАЗ – 2114» 1977 г.р. с диагнозом: сотрясение головного мозга, тупая травма живота – госпитализирован; пассажир автомобиля «ВАЗ – 2114» 1980 г.р. с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки – госпитализирован.Киржачский районПо предварительной информации, 28.01.2019г. в 08:00 у дома 1 по улице Первомайской в городе Киржаче 36-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ауди А6» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП пассажир «Ауди А6» 2015 г.р. с диагнозом: ушиб головного мозга – госпитализирован; водитель «Ауди А6» с диагнозом: ушиб правой ноги – направлен на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 28.01.2019 г. в 08:00 на 1 км автодороги «Карла Маркса - Приволье» 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3307, осуществляя движение в направлении п. Карла Маркса, допустил наезд на велосипедиста 1954 г.р., который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: компрессионный перелом 1 позвонка поясничного отдела позвоночника – госпитализирован.г.ВладимирПо предварительной информации, 31.01.2019 г. в 07:05 на 16 км автодороги М – 7 «Волга» (подъезд к г. Иваново) 52-летний водитель автобуса «Волгабас» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда-6» под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда-6» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом носа, перелом ребер, пневмоторакс – госпитализирован; пассажир автомобиля «Мазда-6» 1981 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого бедра – направлен на амбулаторное лечение.г.ВладимирПо предварительной информации, 31.01.2019 г. в 18:00 у дома 5 «А» по улице Курской в городе Владимире 35-летний водитель автомобиля «Ситроен-С4» допустил наезд на пешехода 1989 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лба, затылочной области и грудной клетки – направлен на амбулаторное лечение.г.ВладимирПо предварительной информации, 01.02.2019 г. в 16:20 у дома 62 по улице Проспект Ленина в городе Владимире 47-летний водитель автомобиля «Тойота Рав-4» допустил наезд на пешехода 1992 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, перелом правого плеча – направлен на амбулаторное лечение.