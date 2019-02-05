Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков зимуют в Испании.
Артисты увезли годовалую дочь Амелию ближе к морю.
Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков зимуют в Испании.
Артисты увезли годовалую дочь Амелию ближе к морю.
Звездное семейство остановилось в апартаментах недалеко от Барселоны.
За наследницей паре помогает присматривать няня.
Ковальчук отмечает, что приезжает на родину только по работе
– на концерт или съемки. "Четыре часа до Москвы на концерт и четыре часа
обратно – легко", – отмечает певица.
Юлия отмечает, что сбежать из России их заставили зимние
холода, тем более малышке полезно бывать на морском воздухе. Однако, как только
в Москве потеплеет, они обязательно вернутся. Об этом сообщает .
Отметим, что недавно Ковальчук призналась, что на одном
ребенке они с мужем не намерены останавливаться. Артистка очень легко перенесла
прошлую беременность. Более того, пока вынашивала ребенка, у Юлии улучшилось состояние кожи и волос. Поэтому певица, ободренная такой позитивной
реакцией своего организма, готова рожать еще и еще.
Будучи на сносях Ковальчук без вреда для здоровья (своего и
ребенка) занималась йогой, плавала и много гуляла. В итоге за всю беременность
она набрала 13 килограммов и довольно быстро избавилась от лишнего веса.