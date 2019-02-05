Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков зимуют в Испании. Артисты увезли годовалую дочь Амелию ближе к морю.

Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков зимуют в Испании.Артисты увезли годовалую дочь Амелию ближе к морю.Звездное семейство остановилось в апартаментах недалеко от Барселоны.За наследницей паре помогает присматривать няня.Ковальчук отмечает, что приезжает на родину только по работе– на концерт или съемки. "Четыре часа до Москвы на концерт и четыре часаобратно – легко", – отмечает певица.Юлия отмечает, что сбежать из России их заставили зимниехолода, тем более малышке полезно бывать на морском воздухе. Однако, как тольков Москве потеплеет, они обязательно вернутся. Об этом сообщает .Отметим, что недавно Ковальчук призналась, что на одномребенке они с мужем не намерены останавливаться. Артистка очень легко перенеслапрошлую беременность. Более того, пока вынашивала ребенка, у Юлии улучшилось состояние кожи и волос. Поэтому певица, ободренная такой позитивнойреакцией своего организма, готова рожать еще и еще.Будучи на сносях Ковальчук без вреда для здоровья (своего иребенка) занималась йогой, плавала и много гуляла. В итоге за всю беременностьона набрала 13 килограммов и довольно быстро избавилась от лишнего веса.