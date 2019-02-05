Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил, что за растрату 34 миллиардов рублей объявлен в розыск бывший руководитель банка Открытие Евгений Данкевич.

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил, что за растрату 34 миллиардов рублей объявлен в розыск бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич.Следствием установлено, что летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в сговор с неизвестными на данный момент следствию, являющимися заемщиками банка "Открытие". Заемщики выпустили и разместили на Московской бирже 40 миллионов облигаций стоимостью в одну тысячу рублей каждая (менее половины от их номинала).По данным следствия, Данкевич знал о реальной стоимости облигаций и дал распоряжение об их покупке по полной стоимости, передает РИА Новости.В результате заемщики получили за них более 34 миллиардов рублей, что позволило им досрочно погасить имевшуюся кредитную задолженность в банке "Открытие".