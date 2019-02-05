Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуринью 4 февраля посетил подмосковную Балашиху. Там он посмотрел матч омского Авангарда и петербургского СКА.

Знаменитый португальский футбольный тренер ЖозеМоуринью 4 февраля посетил подмосковную Балашиху. Там он посмотрел матч омского"Авангарда" и петербургского СКА.Рефери Алексей Раводин вручил важному гостю шайбу, тот вбросил ее. Однако после этого он зацепил ногой ковровую дорожку, не удержал равновесия и упал на лед, пишет "".Португальцу помогли подняться игроки, проводив его с площадки, сообщает телеканал "". Видео жесткого падения Моуринью успело облететь соцсети и мировые СМИ.В декабре 2018 года Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" 18 декабря. В настоящее время он находится без работы.