Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе
Моуринью 4 февраля посетил подмосковную Балашиху. Там он посмотрел матч омского
Авангарда и петербургского СКА.
Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе
Моуринью 4 февраля посетил подмосковную Балашиху. Там он посмотрел матч омского
"Авангарда" и петербургского СКА.
Рефери Алексей Раводин вручил важному гостю шайбу, тот вбросил ее. Однако после этого он зацепил ногой ковровую дорожку, не удержал равновесия и упал на лед, пишет "".
Португальцу помогли подняться игроки, проводив его с площадки, сообщает телеканал "". Видео жесткого падения Моуринью успело облететь соцсети и мировые СМИ.
В декабре 2018 года Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" 18 декабря. В настоящее время он находится без работы.