Авторы представили проект памятника Андрею Боголюбскому во Владимире. «Шестому каналу» удалось узнать подробности относительно его воплощения в жизнь. Как выяснилось, создатели монумента

Авторы представили проект памятника Андрею Боголюбскому во Владимире. «Шестому каналу» удалось узнать подробности относительно его воплощения в жизнь. Как выяснилось, создатели монумента – творцы из Минска – скульптор Илья Кирьянов и архитектор Дмитрий Остроумов. Как рассказала Ольга Кирьянова, жена скульптора, высота пьедестала составит 1 метр 60 сантиметров, а высота скульптуры 4 метра 20 сантиметров. Причем