Первенство России по спорту глухих прошло в Орле. Юниоры до 21 года соревновались в греко-римской борьбе. Среди участников из 16 регионов страны оказались и наши спортсмены. Они показали

Первенство России по спорту глухих прошло в Орле. Юниоры до 21 года соревновались в греко-римской борьбе. Среди участников из 16 регионов страны оказались и наши спортсмены. Они показали отличный результат – взяли два «золота». Кирилл Маркин победил в весовой категории 130 килограммов. Асанбек Кишев стал лучшим в категории 72 килограмма. Как отметили в региональном правительстве,