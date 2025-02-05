Новосибирская компания СибЕвроВэн, производитель полуприцепов-рефрижераторов, увеличит инвестиции в строительство второй очереди завода в Подмосковье до 750 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новосибирская компания "СибЕвроВэн", производитель полуприцепов-рефрижераторов, увеличит инвестиции в строительство второй очереди завода в Подмосковье до 750 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Проект реализуется в городском округе Щелково всоответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Онбудет завершен в течение двух лет.«Компания рассчитывает приступить к строительству второйочереди завода уже во II квартале 2025 года, который также будет расположен натерритории Щелково. Общий объем инвестиций в строительство второй очереди,площадью 10 тыс. кв. м, был увеличен инвестором с 500 до 750 млн рублей»,рассказала заместитель председателя правительства Московской области –министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.Основные производственные мощности «СибЕвроВэн» расположеныв Новосибирске. Новый завод в Подмосковье поможет компании расширитьпроизводство и сократить логистические цепочки с партнерами в западной частиРоссии.«В 2024 году наша компания всего выпустила 3500транспортных средств. Рост к 2023 году составил 100%. Полуприцепы „СибЕвроВэн“поставляются по всей России, а также в Казахстан и Беларусь. Однако в первуюочередь мы рассчитываем усилить позиции компании на внутреннем рынке»,– отметилгенеральный директор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик.Ранее Мининвест Подмосковья сообщил, что предприниматели изМосковской области получили почти 7 млрд рублей льготными займами в 2024 году