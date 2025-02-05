Личность жертвы и причины возгорания сейчас устанавливаются.

В 1:30 ночи 5 февраля в Александровском районе загорелся частный жилой дом в деревне Лисавы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на площади 140 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшего человека. Личность жертвы и причины возгорания сейчас устанавливаются. Огонь тушили 49 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.Напомним, ранее мы писали, что