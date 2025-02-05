Дорожники временно организуют наземный пешеходный переход в связи с восстановлением надземного перехода.

В деревне Липна Владимирской области дорожники временно организуют наземный пешеходный переход в связи с восстановлением надземного перехода, пострадавшего после аварии. Автомобилистов просят быть внимательнее и снижать скорость на этом участке. В настоящее время проводится разметка и установка знаков, а светофор планируется включить к 10 февраля.ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, так как на участке работают камеры фиксации нарушений. Максимальная скорость в населенных пунктах составляет 60 км/ч.Напомним, ранее мы писали, что