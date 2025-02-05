Против подрядной организации возбуждено дело о бездействии.

Суздальская межрайонная прокуратура обнаружила нарушения в исполнении муниципального контракта по реконструкции канализационных очистных сооружений на улице Коровники. Подрядчик, нижегородская компания ООО «Гривна», не уложился в сроки завершения работ, которые должны были быть завершены до 25 октября 2024 года, сообщает прокуратура Владимирской области.Контракт на сумму свыше 43 миллионов рублей был заключён 11 марта 2024 года, однако до настоящего момента не подписан ни один акт выполненных работ. В связи с этим в отношении директора подрядной организации возбуждено дело о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств.Суздальская администрация уже направила подрядчику претензию и намерена применить штрафные санкции. Прокуратура контролирует ситуацию.