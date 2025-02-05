Сумма выплат на первого ребенка теперь составляет свыше 690 тысяч рублей.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала для 44 тысяч семей Владимирской области увеличился. Отделение Соцфонда сообщило, что сумма выплат на первого ребенка теперь составляет свыше 690 тысяч рублей, что на почти 60 тысяч рублей больше, чем было ранее.Для второго ребенка маткапитал вырос до 912 тысяч рублей, увеличившись на 80 тысяч, если сертификат не был получен при рождении первенца.Если родители уже использовали средства материнского капитала, остаток также проиндексирован на уровень инфляции. Напомним, ранее мы писали, что