Перестраховаться и узнать о возможных заболеваниях слизистой рта – на такую процедуру приглашают жителей области в рамках недели профилактики онкологии. Пройти онкоскрининг можно в

Перестраховаться и узнать о возможных заболеваниях слизистой рта – на такую процедуру приглашают жителей области в рамках недели профилактики онкологии. Пройти онкоскрининг можно в Областной стоматологической поликлинике, сообщили в региональном минздраве. Исследование будет проводиться с помощью специального аппарата, разработанного российскими учеными. Подробнее о процедуре рассказала главный внештатный стоматолог минздрава области. Екатерина Нелюбина, главный внештатный стоматолог