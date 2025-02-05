В черте деревни Липна дорожники временно организуют наземный пешеходный переход. Автомобилистов просят быть внимательнее и снижать скорость перед этим участком. Такие изменения связаны с

В черте деревни Липна дорожники временно организуют наземный пешеходный переход. Автомобилистов просят быть внимательнее и снижать скорость перед этим участком. Такие изменения связаны с восстановлением надземного перехода. Как объяснили в Упрдоре, 30 января в опору врезалась легковушка. Повредилась конструкция перехода. Чтобы его восстановить, сначала нужно провести экспертизу. После этого специалисты займутся работами. Временно будет действовать