На пожаре в Петушинском районе погиб 75-летний мужчина. Его тело обнаружили на пепелище. Как сообщили в МЧС, трагедия произошла ночью – вызов о возгорании дома на участке №89 в СНТ

На пожаре в Петушинском районе погиб 75-летний мужчина. Его тело обнаружили на пепелище. Как сообщили в МЧС, трагедия произошла ночью – вызов о возгорании дома на участке №89 в СНТ Мелиоратор поступил в 22.39. На место прибыли 7 спасателей и 4 единицы техники. К моменту их приезда огонь уже полностью охватил дом. Пожар потушили на