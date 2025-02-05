Жители Владимирской области на пятой неделе года стали чаще болеть. Так, показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 16,8%: с 27 января по 2 февраля с симптомами этой инфекции в больницы региона

Жители Владимирской области на пятой неделе года стали чаще болеть. Так, показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 16,8%: с 27 января по 2 февраля с симптомами этой инфекции в больницы региона обратилось 9 313 человека, а в больницы Владимира – 2 936. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области. Также 4 человека заболели гриппом А, еще 5 –