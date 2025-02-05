Часть денег он снял наличными, а остальное проиграл.

В Коврове завершено расследование дела против 38-летнего местного жителя, обвиняемого в краже 250 000 рублей с банковского счета друга. По данным пресс-службы регионального УМВД, осенью прошлого года мужчина, воспользовавшись планшетом знакомого и его банковским приложением, переоформил заблокированную кредитную карту, переведя деньги на свой счет.Часть денег он снял наличными, а остальное проиграл в онлайн-игре.Когда потерпевший заметил подозрительные операции, он обратился в полицию. Задержанный признался в преступлении, объяснив, что надеялся выиграть деньги и вернуть долг другу, однако удача не улыбнулась ему. В результате следствия весь ущерб был возмещен, а дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Напомним, ранее мы писали, что