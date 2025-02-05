Мужчина приобрел на «Авито» три пиратские смарт-карты.

В Коврове Владимирской области прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в взломе охраняемой законом компьютерной информации. Мужчина приобрел на «Авито» три пиратские смарт-карты для спутникового ТВ и попытался продать одну из них за 2500 рублей.Его действия привлекли внимание полиции, которая провела контрольную закупку. Теперь мужчине предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ, связанные с неправомерным доступом к компьютерной информации и ее незаконным распространением.Обвиняемый признал свою вину. Напомним, ранее мы писали, что