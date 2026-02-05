В регионе расширяют программу бесплатного долгосрочного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Теперь жители 13 территорий смогут воспользоваться услугой помощника по хозяйству на дому. Об

