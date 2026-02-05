Когда наладится ситуация с общественным транспортом во Владимире? После того, как обильный снегопад вновь обрушился на город Владимир, пользователи соцсетей не прекращают высказывать свои

Когда наладится ситуация с общественным транспортом во Владимире? После того, как обильный снегопад вновь обрушился на город Владимир, пользователи соцсетей не прекращают высказывать свои недовольства. Жители города жалуются — транспорт либо постоянно задерживается, либо вовсе не приезжает, табло на остановках показывает неверную информацию, а в автобусы иногда просто не попасть — они уже приезжают переполненные.