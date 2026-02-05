О новостях и событиях из других регионов РФ в нашем дайджесте.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталС конца марта 2026 года урановое месторождение Акдала перейдет под полный контроль «Казатомпрома», что станет одним из самых заметных изменений в отрасли за последние годы, пишет . Завершится сотрудничество с структурой «Росатома», а национальная компания получит ключевой актив с существенными запасами.Ставропольский крайВ Хакасии и Ставропольском крае силовики пресекли деятельность идеолога запрещенной террористической организации, которым оказалась 14-летняя школьница. Через соцсети она не только вела пропаганду, но и пыталась склонить подростка к нападению на школу, пишет Суд признал ее невменяемой и направил на принудительное психиатрическое лечение.Республика УдмуртияВ Удмуртии власти ищут экстренные меры из-за резкого падения закупочных цен на сырое молоко — за год они снизились на 10%. Причинами называют перепроизводство, импорт, рост запасов и фальсификат на полках, пишет . Правительство республики уже обратилось в Минсельхоз и готовит финансовую поддержку для фермеров, чтобы удержать отрасль от кризиса.Ростовская областьВ Ростовской области долги за коммунальные услуги достигли миллиардных масштабов, пишет Основная нагрузка по-прежнему ложится на предприятия и управляющие компании, задолжавшие ресурсникам несколько миллиардов рублей. Власти называют среди причин износ сетей, рост тарифов и падение доходов.Республика ТатарстанКазань внедрила систему видеоаналитики на базе ИИ для поиска пропавших и подозреваемых, сообщает . Технология Ntechlab анализирует поток с десятков камер и находит людей за секунды. Власти и эксперты считают, что система повысит безопасность и ускорит розыск. Аналогичные решения уже работают в 39 регионах и показывают высокую эффективность.Волгоградская областьВ Волгоградской области расследуют драку в баре Волжского, пишет . Инцидент произошел в 2025 году: на видео видно, как двое мужчин подрались, один из них ранее был осуждён и говорил об участии в СВО. История вызвала резонанс, так как он проходит потерпевшим, а второй — обвиняемым. Эксперты подчеркивают, что разбирательство должно идти строго по закону.Нижегородская областьВ Нижнем Новгороде на Советской площади продолжают обновлять территорию, сообщает . На месте бывшего блошиного рынка с весны 2025 года идёт стройка нового медцентра. Проект одобрили несколько лет назад, но работы начали только сейчас. Здание планируют завершить в 2027 году, однако, какие услуги там появятся, пока не раскрывают. Рядом уже работает поликлиника № 30.Свердловская областьСтудентку из Екатеринбурга освободили из нелегального скам‑центра в Мьянме, сообщает . 21‑летняя Мадина стала шестой россиянкой, которую удалось спасти из такого центра при содействии полиции и сотрудников посольства. Жертв заманивают в Таиланде через фальшивые вакансии, затем переправляют в Мьянму и принуждают к мошенническим обзвонам.Оренбургская областьВ Оренбургской области ожидается резкое похолодание, пишет . В большинстве районов области температура опустится до −21...−26 °C. На востоке региона морозы будут немного мягче — около −15...−20 °C, тогда как на западе столбики термометров могут упасть до экстремальных −28...−33 °C. На дорогах осложнится обстановка из-за снега и гололедицы.Тюменская областьВ Тюмени «заморозили» масштабный дорожный проект. Как сообщает , капитальный ремонт улицы Ленина поставлен на паузу из-за отсутствия финансирования. Изначально городские власти ставили амбициозные планы, согласно которым реконструкцию значимой улицы областного центра должны были полностью завершить в 2027 году.Омская областьОмское бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» привлекли к суду из-за выявленных недочетов в строящемся здании школы, пишет . Однако в удовлетворении требований Госстройнадзора было отказано из-за истечения сроков исковой давности. Школу должны были открыть ещё в 2024 году, но сроки постоянно сдвигаются, а на объекте меняются подрядчики.КарелияЖитель Карелии, который защищал девушку, погиб от ножевых ранений. Как пишет , на неё напал злоумышленник. Нападавший нанёс молодому человеку более десяти ударов ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию. Операция длилась два часа, однако жизнь 24-летнего мужчины врачи спасти не смогли.Приморский крайПятый апелляционный суд подтвердил приговор 32-летнему мигранту из Средней Азии за организацию в Дальнегорске подпольного цеха по производству наркотиков. Его попытка обжаловать 15,5 лет строгого режима не увенчалась успехом. Как пишет , в 2023 году ФСБ ликвидировала лабораторию, изъяв более 3 кг готовых наркотиков, прекурсоры и оборудование. Суд признал доказательства его вины в сбыте и хранении неопровержимыми. Приговор вступил в силу.БашкирияВ Башкирии 16-летняя школьница родила. Её историю местный Центр соцпомощи сначала преподнес как «пример силы духа», но позже удалил. Как пишет , в России ежегодно рожают тысячи несовершеннолетн их. За «красивыми» историями часто скрываются риски: прерванное образование, бедность и проблемы со здоровьем. Для взрослого партнёра такие отношения, даже по согласию, грозят уголовной статьёй — до 4 лет лишения свободы.Краснодарский крайЖители Краснодара встревожились из‑за столба черного дыма из трубы местной ТЭЦ. Волна обсуждений в соцсетях заставила власти оперативно разъяснить ситуацию, пишет . В Департаменте городского хозяйства и топливно‑энергетического комплекса пояснили: явление вызвано кратковременной остановкой энергоблока — это стандартная процедура, не представляющая опасности.Хабаровский крайНесколько хабаровских отелей — «Лазурит», «Дом Рыбака», «Хабаровск Сити», «Лотос» и RUMA — вошли в подборку «Островок! Guests’ Choice 2025», пишет Отель «Хабаровск Сити» попал в номинацию «Легенды» (награждается три года подряд). Рейтинг составлен на основе отзывов гостей.НовосибирскВ Новосибирской области появился новый обладатель крупного выигрыша. Вечером 2 февраля в 2766-м тираже лотереи «Большое Спортлото» был разыгран приз третьей категории в размере 1 000 000 рублей. Победителем стал участник из региона, купивший билет за 65 рублей в обычной розничной точке продаж «Столото», пишет . На данный момент счастливый обладатель миллиона ещё не объявился в лотерейном центре для получения выигрыша. Вероятно, он или она пока даже не подозревает о выигрыше.Челябинская областьГубернатор наградил жительницу Челябинска, принявшую роды на улице, пишет . Ольга Усачёва помогла незнакомой женщине в декабре. Она гуляла с собакой, когда увидела беременную женщину, которая плохо себя почувствовала — оказалось, что рожает. Усачёва не растерялась и приняла родыХМАОУголовное дело бывшего замгубернатора Югры Алексея Шипилова обрастает все новыми подробностями, пишет . На этот раз в поле зрения попала загадочная черная папка, изъятая при осмотре кабинета экс-чиновника в здании администрации.Красноярский крайУстроившую резню в школе девочку из Кодинска Красноярского края поместили в изолятор, пишет По данным МВД, 14-летняя школьница попыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники. После этого она ударила ножом сверстницу. Завтра суд изберет девочке меру пресечения.Белгородская областьОбвиняемого в тройном убийстве в Белгороде могут отправить на принудительное лечение, пишет Врачи считают, что он опасен для себя и окружающих. Окончательное решение по этому вопросу примет суд. По версии следствия, мужчина нанёс троим людям множественные удары металлическим прутом и тупым твёрдым предметом. От полученных травм все потерпевшие скончались.Пермский крайВ Прикамье из-за снега пациентку пришлось тащить к дверям больницы волоком, пишет . Пользователей возмутило видео, как сотрудники скорой помощи выгружают на одеяле лежачего пациента и из-за глубокого снега буквально волоком перемещают к больнице. После инцидента на территории оперативно убрали снег.