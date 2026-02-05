Первый этап повышения уже начался: с 1 января счета выросли на 1,7%.

Жителей Владимирской области ждет необычный график повышения тарифов ЖКХ. В этом году привычного июльского роста не будет — цены изменятся в январе и октябре. Об этом министр регулирования цен и тарифов региона Мария Новоселова.Первый этап повышения уже начался: с 1 января счета выросли на 1,7%. Причина — федеральное решение поднять НДС с 20% до 22%. Второй, более ощутимый этап, наступит 1 октября. Правительство РФ разрешило региону поднять совокупный платеж в среднем на 12,3%, но в некоторых городах и районах из-за местных особенностей рост может достичь 17,1%.Чтобы понимать, насколько вырастут цены в рублях, министр привела конкретные примеры для квартиры площадью 54 кв. м (на одного жильца). С центральным отоплением октябрьский чек вырастет примерно на 1034 рубля в месяц. С газовым котлом прибавка составит около 395 рублей.Сильнее всего подорожает вода (на 14,7%) и канализация (на 14,2%). Вывоз мусора и тепло вырастут в цене на средние 12,3%. Меньше всего подорожает газ — на 9,4%.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .