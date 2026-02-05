Она сняла со вклада 1,2 миллиона рублей.

В Коврове перед судом предстанет курьер телефонных мошенников из Московской области. Мужчина помог сообщникам выманить у пожилой женщины все ее сбережения. На этот раз аферисты использовали легенду о замене ключей от подъезда.В сентябре прошлого года один из преступников позвонил пенсионерке и пообещал заменить ключи от домофона. Под этим предлогом он выведал у женщины данные паспорта и СНИЛС, в прокуратуре.На следующий день мошенники перешли ко второй части плана. Жертве внушили, что ее личные данные «утекли», и теперь деньги нужно срочно спасать. Женщине велели задекларировать наличность и передать ее якобы в Банк России.Она сняла со вклада 1,2 миллиона рублей. Добавила к ним еще 170 тысяч, которые хранила дома. Упаковала всю сумму в обычный пакет и вынесла к подъезду. Обвиняемый приехал к дому жертвы, забрал пакет и передал деньги организаторам. За свои услуги курьер оставил себе 70 тысяч рублей «комиссии». Однако полицейские быстро вычислили посредника.Сейчас мужчина полностью признал свою вину. Чтобы смягчить приговор, он уже выплатил пострадавшей весь ущерб.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .