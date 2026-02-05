Злоумышленница планировала забрать «клад» сразу после смены.

Необычная кража на одном из рынков Коврова обернулась уголовным делом для 47-летней местной жительницы. Женщина, работавшая в торговых рядах уборщицей, попыталась вынести чужую выручку вместе с мусором, в пресс-службе УМВД.В ноябре прошлого года обвиняемая зашла в подсобку и заметила чужой фартук на вешалке. В кармане лежали наличные — более 13 тысяч рублей. Женщина забрала купюры, но не рискнула прятать их в свои карманы. Вместо этого она аккуратно положила деньги в мешок с мусором и вынесла его в контейнер на улице. Злоумышленница планировала забрать «клад» сразу после смены.Продавец обнаружила пропажу почти мгновенно и сразу вызвала полицию. Оперативники опросили всех, кто заходил в подсобку. Уборщица долго отрицала вину, но под тяжестью улик призналась в краже.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .