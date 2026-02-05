Всего за один день жительницы областного центра добровольно отдали преступникам деньги и золото на гигантские суммы.

Телефонные аферисты освоили новый сценарий во Владимирской области: теперь они забирают у жертв не только накопления, но и фамильные драгоценности. Всего за один день жительницы областного центра добровольно отдали преступникам деньги и золото на гигантские суммы.Самой громкой жертвой стала 19-летняя девушка. Злоумышленники по телефону убедили ее, что наличные деньги и все ювелирные украшения в доме нужно срочно «задекларировать». Поверив на слово, горожанка собрала золото и сбережения на 1,3 миллиона рублей и передала сверток прибывшему курьеру.В этот же день по схожему сценарию обманули 17-летнюю студентку. Она вынесла из дома и отдала незнакомцам все деньги и золотые украшения своей матери, в прокуратуре.Еще две женщины лишились целых состояний, доверившись голосам в трубке. Жительница Владимира решила «спасти» накопления и лично передала курьеру 3,8 миллиона рублей наличными. А 42-летняя горожанка хотела подзаработать на «валютной бирже». Она перевела «брокерам» 2,7 миллиона рублей, после чего те удалили переписку и исчезли.По всем случаям полиция уже возбудила уголовные дела. Сейчас оперативники ищут курьеров, которые забирали наличные и золото у обманутых женщин.