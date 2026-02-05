Оказалось, что здание, где хранятся ценные экспонаты, не имело элементарной системы оповещения на случай ЧП.

Муромская городская прокуратура заставила руководство местного историко-художественного музея привести систему безопасности в порядок. Оказалось, что здание, где хранятся ценные экспонаты, не имело элементарной системы оповещения на случай ЧП.Во время проверки прокуроры осмотрели фондохранилище музея. Выяснилось, что в здании полностью отсутствовала система управления эвакуацией. В случае пожара или другой угрозы сотрудники просто не услышали бы автоматическое речевое сообщение или команды диспетчера через микрофон.: такая экономия на безопасности ставила под удар жизни и здоровье работников учреждения. Без четких голосовых инструкций люди в панике могли не найти выход из задымленных помещений.Директор музея получил официальное представление об устранении нарушений. Один из сотрудников учреждения понес дисциплинарную ответственность за халатность. Музей оперативно закупил и смонтировал современную систему экстренного оповещения.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .