Житель соседней области предстанет перед судом за пьяную аварию в Петушинском районе, в которой тяжело пострадал его приятель. Прокуратура уже уголовное дело в районный суд.1 июня прошлого года в деревне Емельянцево 38-летний мужчина праздновал день рождения сына вместе с друзьями. Ближе к вечеру один из гостей засобирался домой и попросил именинника подвезти его. Сначала мужчина отказывался садиться за руль подшофе, но в итоге поддался на уговоры товарища.На трассе М-7 «Волга» пьяная самоуверенность подвела водителя. На пути в сторону Покрова он заметил выбоину и резко дернул руль влево. На большой скорости автомобиль стал неуправляемым: машину вынесло на левую полосу, после чего она на полной скорости протаранила металлическое ограждение. Сильнейший удар развернул иномарку на 180 градусов, и она повторно влетела в отбойник.Пассажир получил тяжелые травмы. Водитель полностью признал свою вину. Теперь за «дружескую» поездку в нетрезвом виде ему грозит реальный срок — статья предусматривает до семи лет лишения свободы.