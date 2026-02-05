С 4 февраля полномочия по координации деятельности министерств и инспекций, входящих в инфраструктурный блок правительства Владимирской области, возложены на министра архитектуры и

С 4 февраля полномочия по координации деятельности министерств и инспекций, входящих в инфраструктурный блок правительства Владимирской области, возложены на министра архитектуры и строительства региона Александра Муромского. Изменения связаны с тем, что вице-губернатор Сергей Волков, ранее курировавший данное направление, по решению губернатора Александра Авдеева приступил к временному исполнению полномочий главы города Владимира. Он был назначен на