Идет совещание у генерала после проведения учений...
-Ну что Вы улыбаетесь,- орет он на одного из офицеров,-тоже мне летчики-налетчики, голубая кровь. Весь тыл разбомбили, по Вашей милости все подразделения остались без еды, так метко вы отбомбились по полевой кухне. Каша до сих пор летает над полигоном...
-А Вы что ржете?- переключился он на другого. Морфлот называется. Какого хрена Вы уперлись носом в пирс и начали бомбить прибрежную полосу, мирное население в панике, лифчики и трусы летают до сих пор над их домами.
-А теперь Вы, бронелбы,- обратился он к танкисту. Вам на карте две полосы нарисовали: синюю и красную. По синей - наступать, по красной - отступать. А вы по какой поехали, идиоты? Два полка в окопах закатали так, что до сих пор всех найти
