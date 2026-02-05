После вмешательства надзорного ведомства на уборку магистрали экстренно вывели новых подрядчиков.

Федеральная трасса М-7 «Волга» во Владимирской области стала объектом прокурорской проверки из-за «каши» и льда на дорогах. После вмешательства надзорного ведомства на уборку магистрали экстренно вывели новых подрядчиков.Когда ситуация на главной дороге региона дошла до критической точки, первый заместитель прокурора области Виктория Дмитренко на экстренное совещание руководство региональной Госавтоинспекции и представителей ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.По итогу прокуратура внесла представление руководителю Упрдора за недопустимость такой работы. Вопрос безопасности на трассе теперь рассмотрят на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.Упрдор в срочном порядке заключил дополнительные контракты на уборку снега. Как сообщают в прокуратуре, новые подрядчики уже вышли на трассу и приступили к расчистке завалов.Ранее водители массово жаловались в соцсетях на то, что М-7 превратилась в полосу препятствий, а количество мелких аварий из-за состояния покрытия резко выросло.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .