Ученикам предстоит решить практические задачи.

Владимирские школьники с 1 по 11 класс могут бесплатно поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по экологии. Интеллектуальное состязание продлится до 2 марта 2026 года на платформе Учи.ру.Организаторы подготовили нестандартные вопросы. Ученикам предстоит решить практические задачи: например, как правильно вести себя в заповеднике, зачем разделять мусор и как превратить обычную свалку в зону отдыха.Проект поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие», в правительстве области.